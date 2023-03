Holi Colour: होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, जानिए किसे, कौन सा व कैसे लगाना चाहिए रंग

how to play holi with relatives: अब से कुछ ही दिन बाद रंगों का महापर्व होली आने वाला है. होली के महापर्व में हम सभी एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर प्यार का इजहार करते हैं. आइए जानते हैं होली में रिश्तेदार, मित्र, बच्चे और बड़े बुजुर्गों के साथ किस रंग से कैसे होली खेलनी चाहिए.