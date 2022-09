IND vs PAK: अर्शदीप के कैच छोड़ने पर विराट कोहली ने कही बड़ी बात, सचिन ने बताया कहां पलटा मैच...

नई दिल्ली: एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. इस मैच में भारत ने 181 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम ने आखिरी ओवर में जाकर इस टारगेट को पूरा कर लिया. गौरतलब है कि क्रिकेट में एक कहावत बड़ी कही जाती है, पकड़ो कैच, और जीतो मैच... अब भारत की इस हार का प्रमुख कारण अर्शदीप सिंह के उस कैच को माना जा रहा है, जो उन्होंने 18वें ओवर में छोड़ दिया था. पूरा सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल कर रहा है. यहां तक की भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी कैच छूट जाने के बाद उनपर काफी गुस्सा दिखा रहे थे.

बता दें कि इस मैच में विराट ने कोहली ने शानदार अर्धशतक मारते हुए 60 रन बनाए थे. वहीं पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने मैच जिताऊ 71 रन बनाए.

सचिन ने बताया कहा बदला गेम!

भारतीय टीम की हार पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि- भारत की तरफ से विराट कोहली ने अच्छे रन बनाएं. मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान की पार्टनिशप ने पूरा खेल बदल कर रख दिया.

#INDvsPAK games are always a rollercoaster ride.

India posted a competitive total courtesy of a good knock by @imVkohli, but @iMRizwanPak and @mnawaz94’s partnership was a game changer for me.

All in all a good contest! pic.twitter.com/c5PoA8ojfO

