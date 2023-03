Indian Railway: MP को मिली पहली वंदे भारत, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल, इस दिन PM Modi दिखाएंगे हरी झंडी

First Vande Bharat Train in MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal)के रानी कमलापति स्टेशन पर प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक पहुंच गया है. यह देश की 11 वीं वंदे भारत ट्रेन है. पहले इस ट्रेन की चर्चा इंदौर (Indore) से थी लेकिन इसका शुभारंभ भोपाल से होने जा रहा है. बताया जा रहा है कि आने वाले 1 अप्रैल को पीएम मोदी (PM Modi) इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं. यह ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली (Bhopal To New Delhi)तक का सफर तय करने में 7.45 घंटे लगाएगी.

इस दिन पीएम दिखा सकते हैं हरी झंडी

देश की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. यह ट्रेन नई दिल्ली से यूपी के वाराणसी तक चलाई गई थी. देश में अभी तक कुस 10 वंदे भारत ट्रेन चलती है यह 11 वीं ट्रेन है. कहा जा रहा है कि आगामी 1 अप्रैल को पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं.

इस दिन शुरु हो सकती है सेवा

वंदे भारत ट्रेन को लेकर कहा जा रहा है कि इसके सेवाएं नियमित रुप से 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी. यह प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है. इसका संचालन रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए किया जाएगा. बता दें कि इसके पहले इस ट्रेन के के इंदौर से चलने की चर्चाएं थी. मगर अब यह ट्रेन राजधानी भोपाल से चलेगी. यह भोपाल सुबह 5 बजकर 55 पर चलेगी और नई दिल्ली पहुंचने में लगभग 7.45 घंटे का समय लगाएगी.

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधांए

रानी कमलापति स्टेशन भोपाल से चलने वाली प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच हैं. जिसमें 14 एसी चेयर और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच शामिल हैं. इसमें कुल 1128 सीटें यात्रियों के लिए उपल्बध कराई गई हैं. इसमें सफर करने वाले यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ-साथ लंच की भी सुविधा दी जाएगी. बता दें कि ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी. शनिवार को इस ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा.