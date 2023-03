Metro in Indore: इंदौर को जल्द मिलेगी मेट्रो! आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू

Metro Train in Indore: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर (financial capital of Madhya Pradesh) को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. शहर में जल्द ही मेट्रो की सुविधा (Metro in Indore) शुरू होगी और इसके लिए कार्य शुरू हो गया है. मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर में 6 किलोमीटर तक मेट्रो का ट्रायल होगा. माना जा रहा है कि मेट्रो का ट्रायल इसी साल सितंबर महीने से सिटी में किया जा सकता है.इसी क्रम में मेट्रो के ट्रायल के लिए गुजरात के सांवली में इसी सप्ताह से कोच निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है.

आधिकारिक तौर पर मेट्रो ट्रेनों के निर्माण की शुरुआत

बता दें कि एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया (Alstom Transport India) ने आधिकारिक तौर पर भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रो ट्रेनों का निर्माण गुजरात के सावली में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में शुरू कर दिया है. रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई है.गौरतलब है कि एल्सटॉम इंडिया ने भारत में दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिडनी, क्वींसलैंड और मॉन्ट्रियल के लिए मेट्रो ट्रेनों की डिलीवरी की है.

जानें कितनी होगी स्पीड?

मेट्रो कंपनी के एमडी मनीष सिंह के मुताबिक, इंदौर में मेट्रो का संचालन सितंबर में शुरू हो जाएगा. शुरुआत में ट्रायल रन के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलेगी. बता दें कि इंदौर मेट्रो में 75 कोच होंगे. जिसमें तीन कोच वाली 25 ट्रेनें इंदौर में चलेंगी.मेट्रो में ट्रेनों के चलने का न्यूनतम समय 90 सेकंड होगा. वहीं तेज रफ्तार से दौड़ रही मेट्रो की रफ्तार की बात करें तो यह करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. मेट्रो के इन कोचों की लंबाई की बात करें तो यह करीब 22 मीटर है जबकि इनकी चौड़ाई 2.9 मीटर होगी.