IPL 2023: जब गौतम गंभीर ने कोहली को दिया था अपना 'मैन ऑफ द मैच', विवाद के बाद पुराना वीडियो वायरल

Gautam Gambhir gave man of the match award to Kohli: कल रात, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कुछ खिलाड़ियों के बीच आईपीएल मैच में तीखी नोकझोंक हुई. जहां अमित मिश्रा, नवीन-उल-हक, विराट कोहली और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपनी मर्यादा लांघ दी. गौरतलब है कि लखनऊ सुपरजायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच के बाद कोहली और गंभीर भी एक दूसरे के आमने-सामने आ गए थे.

इसके बाद इस मैच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब इन सबके बीच गौतम गंभीर और विराट कोहली का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, ये वीडियो 2009 का है और जब विराट कोहली ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया था, उस मैच में गौतम गंभीर ने नाबाद 150 रन बनाए थे. जबकि कोहली ने 114 गेंदों में 107 रन की पारी खेली थी. जिसके बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया था क्योंकि गौतम गंभीर ने 150 रनों की पारी खेली थी. इसलिए इस मैच में गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच मिला था.चूंकि कोहली ने अपना पहला शतक बनाया था और स्पेशल होने के नाते विराट कोहली को गौतम गंभीर ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे दिया था.

You guys know who Gautam Gambhir is ?? He gave his MoM award to Virat Kohli on his first century in international cricket such a gold hearted person he is and some people's are trolling him for his aggression. pic.twitter.com/if2E7lrfZ4

