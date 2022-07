नई द‍िल्‍ली: कबड्डी मैच के दौरान एक प्‍लेयर की दर्दनाक मौत का वीड‍ियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वायरल वीड‍ियो तमिलनाडु के पंरुती शहर के पास मणदिकुप्पम गांव में कबड्डी मैच के दौरान का बताया जा रहा है.

प्राइवेट कॉलेज का था छात्र

मृतक कबड्डी प्लेयर विमलराज सालेम जिले के एक प्राइवेट कॉलेज में छात्र था. वह बीएससी जूलॉजी का सेंकड ईयर का छात्र था और वह अभी स‍िर्फ 22 साल का था.

A 22-year-old student died of suspected heart attack while he was playing #Kabaddi at #Manadikuppam on Sunday night.

The police said the deceased, #Vimalraj, was studying 2nd year https://t.co/Y3z8surDu2 Zoology in a private college in #Salem district.#TamilNadu #Cuddalore pic.twitter.com/NdAkMbi1eb

— Hate Detector (@HateDetectors) July 26, 2022