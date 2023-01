Right time to eat curd: क्या है दही खाने का सही समय और तरीका? जान लेंगे तो मिलेंगे डबल फायदे

Right time to eat curd: दही खाना शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इसमें कैल्शियम , विटामिन बी12, विटामिन बी6, राइबोफ्लेविन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाये जाते है (Curd Benefits). जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. इसे खाने से अपच, कब्ज जैसी बिमारियां कम होती है. इसमें शुगर, फैट, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो हमारी मसल्स को मजबूत करता है.इसके अलावा हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम दही को किस चीज के साथ खा रहे हैं (Best time to eat curd) और कब खा रहे हैं. इसकी जानकारी के लिए इस लेख को पढ़े.

दही खाने का सही समय

दही शरीर के लिए ठंडा रहता है. डॉक्टरों के अनुसार दही खाने का सही समय दोपहर ही होता और इसे दोपहर में खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है. हेल्थ विशेषज्ञ के मुताबिक दोपहर के समय एक कटोरी दही खाना चाहिए और इसे सर्दी में खाने से बचें . इसे सर्दी में खाने से जुकाम, खांसी जैसी समस्या हो सकती है. इसके अलावा दही ताजा खाना चाहिए. खट्टा दही खाने से शरीर में गैस्ट्रिक समस्या और पित्त की बीमारी बढ़ जाती है.

दही कब नहीं खाना चाहिए

दही को रात के समय नहीं खाना चाहिए और इसे गर्म करके भी ना खाएं और इसके अलावा दही को मिक्स करके, नमक , दूध,मछली, घी व शहद के साथ भी नहीं खाना चाहिए.



दही खाने के फायदे

इम्यूनिटी बढ़ाने में

अगर आप रोजाना दही का सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और ये कई संक्रमण से भी बचाती है.

पाचन तंत्र

दही में प्रोबियोटिक बैक्टिरिया पाये जाते है जो पाचन तंत्र को मजबूत करते है.

ह्रदय रोग

दही के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिससे ह्रदय रोग से जुड़ी समस्याएं भी कम होती है तथा ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है.

सुंदरता बढ़ाने के लिए

दही को बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर चमक आती है और अगर त्वचा ऑयली है तो इसमें शहद मिलाकर लगाएं.

छालों से मिलता है छुटकारा

अगर मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए दही में शहद मिलाकर छालों पर लगाएं. इससे छालें ठीक हो जाएंगे.

दांतों व हड्डी को मजबूत करना

दही में कैल्शियम पाया जाता है इसके नियमित सेवन से दांत व हड्डी मजबूत होती है.

वजन कम करना

दही का सेवन करने से भूख कम लगती है और इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है. इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कोर्टिसोल को कम करने में मदद करता है जिससे वजन कम होता है

