Kolkata Airport Fire Latest Update: कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर लगी आग! दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Kolkata Airport Fire Latest Update: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है. जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर आग लग गई है. मिली रिपोर्टों के अनुसार, पूरे टर्मिनल में धुंआ भर जाने से कोलकाता हवाईअड्डे पर दहशत का माहौल बन गया है. जिससे डरे हुए यात्रियों को भागना पड़ा. यह घटना काउंटर 15 के पास एक कन्वेयर बेल्ट में लगी आग के कारण हुई थी. अग्निशामकों ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया. वहीं लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है.

स्थिति नियंत्रण में है:ज्योतिरादित्य सिंधिया

घटना के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि, कोलकाता हवाई अड्डे पर एक चेक-इन काउंटर के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन मामूली आग लग गई. मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर के संपर्क में हूं, स्थिति नियंत्रण में है. सभी यात्रियों और कर्मचारियों को इलाके से निकाल लिया गया है.सभी सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. चेक-इन प्रक्रिया रात 10:25 बजे फिर से शुरू हुई. आग लगने के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा.

An unfortunate but minor fire broke out at the Kolkata airport near a check-in counter.

In touch with the airport director - the situation is under control. All passengers & staff have been evacuated from the area. Fortunately, everyone is safe & no injuries have been reported.…

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) June 14, 2023