Astrology: नौकरी में प्रमोशन या कारोबार में लाभ के लिए जेब में रखें ये चीजें, तुरंत दिखेगा असर

Totke For Promotion in Job And Business: हम सभी अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय या नौकरी (job and business) करते हैं. इस साल आर्थिक मंदी के कारण देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों (industrialists) को नुकसान उठाना पड़ा है. जिसके चलते भारी संख्या में प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां चली गई है. वहीं कुछ लोगों के नौकरियों पर खतरा मडरा रहा है. हालांकि ज्यादात्तर लोग नौकरी में प्रमोशन (job promotion) और कारोबार में लाभ (profit in business) की उम्मीद लगाएं बैठे हैं. ऐसे में यदि आप भी नौकरी या कारोबार से जुड़े हैं और पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, तो आज हम आपको ज्योतिष (astrology) के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिसे करने से आपके व्यवसाय में मुनाफा और नौकरी में प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में...

ज्योतिष में धातुओं का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि के तरह ही हमारे जीवन में सोना, चांदी, तांबा पीतल इत्यादि धातुओं का विशेष महत्व है. ज्योतिष की मानें तो इन धातुओं को धारण करने पर जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर हो सकती है. आज हम आपको बता रहे हैं नौकरी व कारोबार में लाभ के बारे में ऐसे में बता दें कि चांदी का चौकोर टुकड़ा नौकरी-व्‍यापार की बाधाएं दूर करता है.

नौकरी में प्रमोशन के लिए

यदि आप किसी कंपनी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और नौकरी में प्रमोश नहीं मिल रहा है तो आप अपने जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें. इसे रखने से हमारे कर्म भाव के दोष समाप्‍त हो जाते हैं और अपने मेहनत से किए गए कामों के शुभ फल मिलने लगते हैं. ऐसे में यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जेब में चांदी का टुकड़ा रखते हैं तो आपके नौकरी में प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे.

कारोबार में लाभ के लिए

यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं और बार-बार घांटे का सौदा कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार वाले स्थान पर जिस आलमारी या तिजोरी में पैसा रखतें हैं उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें. इसे रखते ही शुक्र ग्रह शुभ फल देने लगता है और कारोबार में लाभ मिलना शुरू हो जाता है. चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखने से तेजी से लाभ मिलता है.

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए

यदि आप मेहनत लगन से कारोबार या नौकरी से पैसा तो कमा रहे हैं किंतु पैसों में बरकत नहीं हो रही और जितना कमा रहे हैं उसी अनुरूप खर्चा भी बढ़ जा रहा है तो आप अपने घर के पैसा रखने वाले जगह पर लाल रंग के कपड़े में बांधकर चांदी का टुकड़ा रखें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पैसों में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Shiv Puja Niyam: महाशिवरात्रि पर शिवजी की पूजा में न करें ये गलतियां, वरना हो जाएगा तहस-नहस!

(disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)