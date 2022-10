Udit Raj Statement On President Murmu: अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पर भड़के लक्ष्मण सिंह,बोले- इनसे लिखित में माफी मंगवाना चाहिए

Laxman Singh got Furious at Udit Raj: विधायक लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व सांसद उदित राज (Former MP Udit Raj) पर भड़क गए और कहा कि इन्हे तत्काल प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए.साथ ही इनसे लिखित में माफी भी मंगवाना चाहिए.