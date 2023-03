Liquor Ban: MP में शराबबंदी पर फैसला! गांव वालों ने बनाया कड़ा कानून, तोड़ने वालों को मिलेगी ये सजा

Liquor Ban In Khandoli Morena। मुरैना के खंडोली गांव के निवासियों ने शराब को लेकर एक अच्छा निर्णय लिया है. इस गांव में शराब को पूरी तरह से बंद कर (Prohibition) दिया गया है. अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीते हुए या फिर पिलाते हुए पाया जाएगा तो उनके लिए दंड का प्रावधान (Punishment To Those Who Drink Alcohol) किया गया है.