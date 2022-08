Lucky Name: इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के लड़कों पर मरती हैं लड़कियां, जानिए क्या है राज

Name Astrology Lucky Boy Name: ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के नाम का बहुत महत्व होता है. नाम ज्योतिष (Name Astrology) की मानें तो व्यक्ति के नाम का प्रभाव उसके जीवन से जुड़ा होता है. नाम ज्योतिष में हम नाम के पहले अक्षर से व्‍यक्ति के स्‍वभाव, पर्सनालिटी और भविष्‍य के बारे में पता लगा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको नाम ज्योतिष के हिसाब से कुछ ऐसे अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के लड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत सुखमय जीवन जीते हैं तथा किसी भी लड़की को छण भर में अपना दीवाना बना लेते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से हैं वो अक्षर, जिससे शुरू होने वाले नाम के लड़के किसी भी लड़की का दिल आसानी से जीत लेते हैं.

A अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के

जिन लड़कों का नाम A अक्षर से शुरू होता है, वे लड़के बहुत व्यवहारिक होते हैं, इनकी पर्सनाल्टी आकर्षक होती है. ये लड़कियों से बहुत सामान्य तरीके से बात करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लड़की इनकी बातों में आकर इन पर दिल दे बैठती है. A अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के अपने लवमेट या जीवनसाथी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर बातों का ख्याल रखते हैं.

K अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के

जिन लड़कों का नाम K अक्षर से शुरू होता है, वे लड़के जिस कार्य को ठान लेते हैं वे उसे करके ही छोड़ते हैं. इनके चेहरे पर हमेशा तेज झलकता है. ये प्यार के रिश्ते को बखूबी निभाना जानते हैं. जिसकी वजह से कोई भी लड़की इनके प्रति इम्प्रेस हो जाती हैं और ये लड़के उस लड़की को अपना दीवाना बना लेते हैं. K अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के कभी भी किसी लड़की को धोखा नहीं देते हैं.

P अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के

जिन लड़कों का नाम P अक्षर से शुरू होता है. वे बहुत खुशमिजाज किस्म के होते हैं. इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती हैं. इन लोगों के पास कभी रुपए पैसे की कमी नहीं महसूस होती है. ये बहतु मधुर व्यवहार के होते हैं, इनका सेंस ऑफ हयूमर किसी भी लड़की को इनका दीवाना बना देता है.

S अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के

जिन लड़कों का नाम S अक्षर से शुरू होता है. वे लड़के बहुत शांत स्वभान के होते हैं. ये हर किसी के भावनाओं का ख्याल रखते हैं. S अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लड़के अपने जीवन में अपार पैसा, ऊंचा पद, लोकप्रियता, लग्‍जरी लाइफ आदि सब कुछ पाते हैं. ये लोग बहुत धनवान बनते हैं. इसके बाद भी इनके अंदर जरा भी घमंड नाम की चीज नहीं होती है, जिसके चलते कोई भी लड़की इनके प्रति आकर्षित हो जाती है और इन पर अपना दिल दे बैठती है.

(disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न लेखों में दी गई जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)