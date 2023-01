MP में Poster War! BJP ने PM Modi के 60 होर्डिंग किए चस्पा, तो कांगेस ने कमलनाथ को CM बताकर लगा दिए पोस्टर

MP Vidhansabha Election Congress and BJP Poster War: मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) होने वाले हैं और इसी के चलते राज्य की दोनों पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हैं. अब नए साल की शुरुआत में प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर देखने को मिला है. जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के पोस्टर लगाते हुए उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया है तो वहीं इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Cutouts of Prime Minister Narendra Modi) और सीएम शिवराज (Cutouts of CM Shivraj) के बड़े-बड़े कटआउट लगाए हैं.

पीएम मोदी के इंदौर में बड़े-बड़े कटआउट

गौरतलब है कि तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन और दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में होने जा रही है. इस बीच इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 60 से ज्यादा बड़े कटआउट लगाए गए हैं. आपको बता दें कि पीएम मोदी के ज्यादातर कट आउट लगाने के लिए मेट्रो के पिलर का इस्तेमाल किया गया था. उल्लेखनीय है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के लोगों को इंदौर आने का न्यौता दे चुके हैं. इसी के चलते इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. आपको बता दें कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बड़े-बड़े कटआउट नहीं लगाए गए हैं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी कुछ कटआउट आपको इंदौर की सड़कों में देखने को मिल जाएंगे.

कांग्रेस के पोस्टर

आपको बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव जीतने की जुगत में लगी विपक्षी कांग्रेस ने साल की शुरुआत में कई पोस्टर लगाए. जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है. इन पोस्टरों में लिखा था कि 'छंटेगा अब अंधकार, आ रही है कमलनाथ सरकार'.... खास बात यह रही कि इस तरह के पोस्टर राजधानी भोपाल में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर जैसे कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए थे.

गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कमलनाथ के अध्यक्ष रहते हुए ही जीत मिली थी. फिर कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से उनके सरकार चले गई थी.अब कांग्रेस पूरी तरह से अगला विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ रही है. जिसके चलते पोस्टर में उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है.