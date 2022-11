MP News: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! कॉलेज अपग्रेडेशन विकल्प चुनने का मिला एक और मौका

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स के एडमिशन (Madhya Pradesh Medical Admission) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है.मेडिकल के प्रथम वर्ष की पहली काउंसिलिंग (First counseling of first year of medical) में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कॉलेज अपग्रेडेशन विकल्प चुनने का एक और मौका मिलेगा. बता दें कि इससे सैकड़ों मेडिकल छात्रों को मनचाहा कॉलेज पाने का मौका मिलेगा.

री-अपग्रेडेशन 25 नवंबर को प्रात: 11 बजे से रात्रि 12 बजे तक

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यूजी काउंसलिंग 2022-23 (Madhya Pradesh State Level Joint NEET UG Counseling 2022-23) के प्रथम चरण से प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए री-अपग्रेडेशन लिंक (Re-upgradation link for the candidates)की तिथि 25 नवंबर की है. वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का विकल्प (Upgradation option at the time of admission) नहीं चुना था, वे 25 नवम्बर को प्रात: 11 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं.

Bharat Jodo Yatra: आम आदमी के घर चाय पीने पहुंचे राहुल-प्रियंका,दलित परिवार के छलक पड़े आंसू

शिक्षा चिकित्सा संचालक ने जारी किया गया नोटिस

शिक्षा चिकित्सा के संचालक (director of education medicine) के हस्ताक्षर से जो नोटिस जारी किया गया है.उसमें लिखा है ,'मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यू.जी. काउंसलिंग 2022-23 के प्रथम चरण से प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुना गया.उन अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 25/11/2022 समय (प्रातः 11:00 बजे) से मध्य रात्रि( 12:00 बजे) तक पुन: अपग्रेडेशन लिंक खोला जा रहा है.विस्तृत जानकारी के लिए संचालनालय की वेबसाइट एवं एमपी ऑनलाइन पोर्टल के सतत संपर्क में रहें.'

बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग एमबीबीएस की 2100 सीटें (MBBS seats in Government Medical Colleges of Madhya Pradesh) हैं.वहीं मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगभग 1,400 सीटें (MBBS seats in Private Medical Colleges of Madhya Pradesh) हैं.