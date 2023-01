MP Mausam Today: मध्य प्रदेश के इन जिलों में शीतलहर के साथ बारिश का अलर्ट,2 डिग्री से कांपे लोग

Cold Wave And Rain Alert In MP: मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार मध्यप्रदेश (Rain In Madhya Pradesh ) राज्य में हल्की बारिश के आसार है. ऐसा कहा जा रहा है कि 26 जनवरी यानि की गणतंत्र दिवस पर भी बारिश हो सकती है. इस बारिश का असर राजधानी भोपाल (Rain Alert In Bhopal) के आसपास वाले इलाकों में देखा जा सकता है. हालांकि राजधानी भोपाल में रहने वालों को पिछले एक दो दिन से ठंड से थोड़ी राहत मिली है. लेकिन मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जता दी दै. जिसके चलते राज्य के चार जिलों में शीतलहर का अलर्ट घोषित कर दिया है. आपको बता दें कि राजधानी के उमरिया, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया जिलों में शीतलहर चलने की आशंका जताई जा रही है. ऐसा होने पर एक बार फिर सें ठंड बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर सबसे कम न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक नौगांव में रहा जबकि अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहा.

इन शहरों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने एमपी की राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में बारिश होने के आसार जताए हैं. वैज्ञानिक के मुताबिक विदिशा रायसेन के अलावा सागर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर, बड़वानी, इटारसी, जैसे कई शहरों में 26 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा भोपाल और इंदौर में 27 जनवरी को भी हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है.

बीते सालों में भी हुई है बारिश

राजधानी भोपाल की बात करें तो साल 2015 में 25 , 26 और 27 जनवरी को लगातार तीन दिन तक बारिश हुई थी. इस दौरान 25 - 26 जनवरी को दो मिली मीटर जबकि 27 जनवरी को हल्की बारिश हुई थी. इसके अलावा आपको बता दें कि 2017 में न्यूनतम तापमान सबसे अधिक रहा है इस दौरान दौरान करीब 3 एमएम बारिश हुई थी और 2022 में 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक था. अगर हम दिन के पारे की बात करें तो दिन का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे था. ऐसे में अगर इस साल भी बारिश होती है तो हल्की ठंड बढ़ने के आसार बढ़ जाएंगे.