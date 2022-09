Indore: फर्जी महिला SDM के मामले में हुए कई खुलासे,पति ने नौकर बनकर दिया साथ

अमित श्रीवास्तव/इंदौर: जिले में पकड़ी गई है फर्जी महिला एसडीएम के मामले में (In the case of fake female SDM) क्राइम ब्रांच की जांच और पूछताछ जारी है. क्राइम ब्रांच की जांच में इसे लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है. उसके साथ ही फर्जी महिला एसडीएम की करतूतों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है. बता दें कि फर्जीवाड़े के रोज नए- नए खुलासे और धोखाधड़ी के नए मामले सामने आ रहे हैं. क्राइम ब्रांच की पूछताछ में (In the investigation of crime branch) यह भी पता चला है कि आरोपी महिला अपने पति को भी नौकर बनाकर साथ घुमाती थी.

कमलनाथ के ''बकवास'' वाले बयान पर सियासी बवाल, नरोत्तम मिश्रा ने कही बड़ी बात

एक ज्वेलर्स ने शिकायत दर्ज कराई

अब इस जालसाज महिला की ठगी का शिकार (Victim of fraud of fraudulent woman) होने वाला एक ज्वेलर भी सामने आया है. इस जालसाज महिला ने एक ज्वेलर्स से ढाई लाख से अधिक ज्वेलरी खरीदी और चेक से पेमेंट करने की बात कही.बता दें कि महिला ने चेक में 28 लाख रुपये चेक में भर दिए.फिर क्या था.जब ज्वेलर्स चेक केश करवाने बैंक गया.तब उसे ठगे जाने का एहसास हुआ.

नशे में मेडिकल छात्रों ने CSP के साथ की बदसलूकी, पुलिस ने मार दी Boys Hostel में रेड

100 से अधिक को बनाया शिकार

ठगी का अहसास होने पर उसने क्राइम ब्रांच में अपनी शिकायत दर्ज कराई.इस महिला की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच.जैसे-जैसे पूछताछ कर रही है.वैसे-वैसे ठगी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है.पुलिस ने 4 और ठगी के नए मामलों में इस महिला के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की है.अब तक पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे हो चुके हैं.पिछले डेढ़ साल में लगभग 100 से अधिक लोगों को ये महिला भोले-भाले बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के बहाने ठगी का शिकार कर चुकी चुकी है.