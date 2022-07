Mirabai Chanu Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई

CWG 2022 Day 2 Mirabai Chanu gold: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने पहला गोल्ड हासिल कर लिया है. टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है. मीराबाई 49 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता हैं. आपको बता दें यह भारत का Commonwealth Games 2022 में पहला गोल्ड है.

मीराबाई चानू ने लिफ्ट किया 197 किग्रा

आपको बता दें कि क्लीन एंड जर्क और स्नैच दोनों में ही मीराबाई अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे थी. मीराबाई ने स्नैच में 88 किलोग्राम लिफ्ट किया. वहीं उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम लिफ्ट किया है. उस तरह उनका कुल स्कोर 201 किलोग्राम रहा. उनके आसपास कोई भी खिलाड़ी नहीं नजर आया.

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को स्वर्ण जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ''असाधारण मीराबाई चानू ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है. हर भारतीय इस बात से खुश है कि उन्होंने बर्मिंघम खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया. उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है, विशेषकर नए एथलीटों को.

The exceptional @mirabai_chanu makes India proud once again! Every Indian is delighted that she’s won a Gold and set a new Commonwealth record at the Birmingham Games. Her success inspires several Indians, especially budding athletes. pic.twitter.com/e1vtmKnD65

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022