MP Election 2023: कमलनाथ के नाम पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस चुनाव, दिग्गज नेता ने कहा- दिल्ली तय करेगा CM का चेहरा

who is cm face in mp congress: मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ था, कि अब भावी सीएम कमलनाथ को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से इंकार कर रहे हैं.