MP Daily Current Affairs March 2023: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

MP Daily Current Affairs 27 March 2023: आप तो जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम को क्रेक करना कितना कठिन होता है. सरकारी नौकरी पाना अब पहले के समय से और भी ज्यादा कठिन हो गया है. जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं वो ही एग्जाम पास कर सकते हैं. बता दें कि पहले के मुकाबले अब करंट अफेयर्स बहुत डीप में पूछे जाते हैं. डेली करंट अफेयर्स आप के सरकारी नौकरी के सपने के बीच में ना आए. इसलिए हम आपको डेली मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं.

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पहली बार मध्य प्रदेश के किस जिले में टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी होगा?

उत्तर : सागर

2.हाल ही में जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर और महादेव नगरी बांदकपुर को मप्र सरकार द्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, ये किस जिले पर हैं?

उत्तर :दमोह

3.मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक रेलवे जंक्शन, सबसे अधिक कमाई वाला जंक्शन और सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन वाला जिला है?

उत्तर : कटनी

4. अशोकनगर के चंदेरी की हाथ से बुनी कलात्मक साड़ियां देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं, इन्हें जीआई टैग कब मिला?

उत्तर: 2007

5. मध्य प्रदेश का दूसरा 'जहर संग्रह केंद्र'(poison collection center) किस जिले में स्थित है

उत्तर: शाजापुर

6.कटनी जिले के कैमोर में एसीसी सीमेंट का कारखाना है, इसकी स्थापना कब हुई थी?

उत्तर: 1923

7. उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग (First use of zero in Ujjain) किसने किया था?

उत्तर: ब्रह्मगुप्त

8.हाल ही में I&B मंत्री अनुराग ठाकुर और किसने पहली दिल्ली-धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई?

उत्तर: नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया,

9.25 मार्च को व्हाइटफील्ड (कादुगोडी) से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

10.किस भारतीय भारोत्तोलक ने शनिवार को अल्बानिया में चल रही भारोत्तोलन युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता?

उत्तर: धनुष लोगनाथन