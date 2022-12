MP Government Job: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, High Court ने दिया युवाओं को अवसर

Madhya Pradesh Sarkari Naukari: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए इन दिनों बंपर सरकारी नौकरी का मौका है. कई सरकारी विभागों के अलावा जबलपुर हाईकोर्ट युवाओं के जॉब का अवसर दे रहा है. कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक (JJA) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट की आधिकारीक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

जरूरी तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन 03-12-2022 को शुरू हो चुकी है

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि- 23 दिसंबर 2022 को रात 11 बजकर 55 मिनट तक है

- आवेदन में संशोधन की तिथि 28 से 30 दिसंबर 2022 शाम तक रहेगी

आवेदन और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थि की आयु 18 साल 25 साल होनी चाहिए. इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उसे अंग्रेजी और हिन्दी में टाइपिंग परीक्षा भी पास होनी चाहिए या मध्यप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी (MAP-IT) द्वारा सीपीसीटी (CPCT) टेस्ट पास होना चाहिए.

आवेदन करने के स्टेप

- हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं

- होम पेज 'Recruitment / Result' पर क्लिक करें

- यहां Online Application Forms/ Admit Cards पर क्लिक करें

- अब Junior Judicial Assistant in the High Court of MP Exam - 2022 पर क्लिक करें

- यहां रजिस्ट्रेशन होने के बाद अप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगइन करें

- आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा कराएं

- सब्मिट आवेदन फॉर्म और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट ले लें

मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली भर्ती

बता दें हाईकोर्ट की वैकेंसी के अलावा मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती निकली हुई है, जिसका आवेदन 5 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है. इसके तहत 6755 पटवारियों की भर्ती होगी. इसके अलावा अन्य विभागों के लिए भी कई भर्तियां हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन भर्तियों में सीधी और बैकलाग भर्ती पदों को भरा जाएगा. इसमें अलग-अलग विभाग के के लिए कर्मचारियों की भर्ती शामिल हैं.