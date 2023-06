Muslims in MP Politics: पिछले 7 एमपी चुनावों में सिर्फ 9 MLA जीते! समझें MP में मुसलमानों का राजनीतिक प्रभाव?

Muslim Political Influence in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (MP News) में साल के अंत में विधानसभा चुनाव (MP Election) होने हैं. राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियां सभी वर्गों को साधने में लगी हुई हैं. हाल ही में आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अभ्यास वर्ग भोपाल में हुआ था, जहां 6 प्रस्ताव पारित किए गए. हालांकि, यह अलग बात है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुआ है. धीरे-धीरे विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों की संख्या घटी है तो आइए कुछ आंकड़ों से मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रभाव का आंकलन करते हैं...

1957 से मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी सूची

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1957 (4)

भोपाल : शाकिर अली खान (CPI)

सीहोर: इनायतुल्लाह खान (INC)

सागर: मोहम्मद शफी मोहम्मद सुब्रती (INC)

बुरहानपुर: अब्दुल कादिर मोहम्मद मासूम सिद्दीकी (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1962 (7)

अमरपाटन: गुलशेर अहमद (INC)

बसना: अब्दुल हमीद दानी (INC)

सागर: हाजी मोहनमद शफी शेख सुभारती (INC)

सीहोर: मौलाना इनमयतुल्लाह खान तर्जी मशरिकी (INC)

भोपाल : खान शाकिर अली खान (CPI)

उज्जैन उत्तर: अब्दुल गयूर कुरैशी (INC)

बुरहानपुर: अब्दुल कादिर सिद्दीकी (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1967 (3)

जरहागांव: एम. बी. खान (INC)

भोपाल: एस. ए. के. एन. अली (CPI)

इंदौर 1: ए. बी. के. बेग (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1972 (6)

अमरपाटन: गुलशेर अहमद (INC)

जरहागांव: मोहम्मद बशीर खान (INC)

सीहोर: अजीज कुरैशी (INC)

भोपाल : एन. अली खान (CPI)

सिरोंज: खान तर्जी मशरिकुल (INC)

रतलाम: अकबरअली आरिफ (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1977 (3)

महासमुंद: महासमुंद याकूब करीम (जनता पार्टी)

भोपाल उत्तर : हामिद कुरैशी (जनता पार्टी)

सिरोंज : शरीफ मास्टर (जनता पार्टी)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1980 (6)

जबलपुर सेंट्रल : हाजी इनायत मो. (INC)

बड़वारा: हाजी गुलाम अहमद (INC)

सिवनी: अब्दुल रहमान फारुकी (INC)

भोपाल उत्तर: रसूल अहमद सिद्दीकी (INC)

बुरहानपुर : मो. हारून मो. अमीन (INC)

कवर्धा : हमीदुल्लाह खान (निर्दलीय)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1985 (5)

बड़वारा: हाजी गुलाम अहमद (INC)

भोपाल दक्षिण: हसनत सिद्दीकी (BJP)

भोपाल उत्तर: रसूल अहमद सिद्दीकी (INC)

बुरहानपुर: फिरोजा अहसान अली (INC)

खुज्जी: इमरान मेमन (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1990 (2)

आरिफ अकील (निर्दलीय)- भोपाल उत्तर

अंसारी मोहम्मद गनी (BJP)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1993

कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 1998 (2)

बड़वारा: हाजी गुलाम सिप्तैन (INC)

सतना: सईद अहमद (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2003 (1)

भोपाल उत्तर: आरिफ अकील (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2008 (1)

भोपाल उत्तर: आरिफ अकील (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 (1)

भोपाल उत्तर: आरिफ अकील (INC)

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 (2)

भोपाल उत्तर: आरिफ अकील (INC)

भोपाल मध्य: आरिफ मसूद (INC)

पिछले कुछ चुनावों में भाजपा और कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को दिए गए टिकट

2018 विधानसभा चुनाव

बीजेपी: 1 मुस्लिम उम्मीदवार (फातिमा सिद्दीकी)

कांग्रेस: 3 मुस्लिम उम्मीदवार (आरिफ अकील-भोपाल उत्तर, मुसर्रत शाहिद-सिरोंज, आरिफ मसूद-भोपाल मध्य)

2013 विधानसभा चुनाव

बीजेपी: 1 मुस्लिम उम्मीदवार

कांग्रेस : 5 मुस्लिम उम्मीदवार (1 जीता)

2008 विधानसभा चुनाव

बीजेपी: कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं

कांग्रेस : 5 मुस्लिम उम्मीदवार (1 जीता)

2003 विधानसभा चुनाव

बीजेपी: कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं

कांग्रेस : 5 मुस्लिम उम्मीदवार (1 जीता)

1998 के विधानसभा चुनाव

बीजेपी: कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं

कांग्रेस : 4 मुस्लिम उम्मीदवार (3 जीता)

1993 विधानसभा चुनाव

बीजेपी: 1 मुस्लिम उम्मीदवार (अब्दुल गनी अंसारी - हारे)

कांग्रेस : 6 मुस्लिम उम्मीदवार (कोई नहीं जीता)

मध्य प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या और राजनीतिक प्रभाव

2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 6.57 प्रतिशत है. बता दें कि राज्य में लगभग 50 लाख मुस्लिम हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश के 19 जिलों में मुस्लिम आबादी एक लाख से अधिक है. साथ ही राज्य की करीब दो दर्जन सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी मौजूदगी है, जिनमें करीब एक दर्जन सीटों पर वो निर्णायक भूमिका है. विधानसभा सीटों जैसे इंदौर-1, इंदौर-3, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा, रतलाम, जावरा, ग्वालियर, शाजापुर, मंडला, नीमच, महिदपुर, मंदसौर, इंदौर-5, नसरुल्लागंज, इछावर, आष्टा और उज्जैन दक्षिण में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या के कारण राजनीतिक प्रभाव है.

मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटा

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटा है. पिछले 7 एमपी विधान सभा चुनावों में, केवल 9 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं और 2018 के चुनाव से पहले के तीन चुनावों में भी, एकमात्र मुस्लिम विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचा.