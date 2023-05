किसानों के लिए खुशखबरी! मूंग व उड़द की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए कैसे होगा पंजीयन और क्या है नियम

आकाश द्विवेदी/भोपालः मध्य प्रदेश (mp news) के किसानों के लिए जरुरी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश में आज यानी सोमवार से मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी (purchase of moong and urad at support price) के लिए रजिस्ट्रेशन (registration) शुरू हो रहा है. किसान अपना पंजीयन 19 मई तक करा सकते हैं. इसके बाद प्रदेश 32 जिलों से मूंग और 10 जिलों से उड़द की खरीदी होगी. आइए जानते हैं समर्थन मूल्य पर किस भाव में बेच सकते हैं अपनी फसल.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2023-24 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी. मूंग और उड़द की खरीदी के लिए आज यानी 08 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. जिस किसान भाई को मूंग और उड़द की फसल बेचनी है वे 19 मई तक रजिस्टेशन करवा सकते हैं. किसानों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए उनके जिले में किसान पंजीयन केंद्र खोले जा रहे हैं. जहां पर वे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़त की अच्छी पैदावार होती है. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा मूंग के अधिक पैदावार वाले सभी 32 जिलों में पंजीयन केन्द्र खोले जा रहे हैं. वहीं उड़द के अधिक उत्पादन वाले 10 जिलों में भी किसान पंजीयन केंद्र खोले जा रहे हैं.

जानिए मूंग के लिए कहां कहां खोले जा रहे केंद्र

मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी के लिए बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मण्डला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट, नर्मदापुरम्, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खण्डवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बडवानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकला, भिण्ड, भोपाल, सिवनी और छिन्दवाड़ा में पंजीयन केंद्र खोले जा रहे हैं.

उड़द के लिए

वहीं उड़द उत्पादन के लिए प्रदेश के 10 जिलों जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिन्दवाडा, पन्ना, मण्डला, उमरिया, सिवनी और बालाघाट में पंजीयन केंद्र खोले जा रहे हैं.

