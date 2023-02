MP News: मध्य प्रदेश में होंगे बंपर प्रमोशन! तहसीलदार बनेगे डिप्टी कलेक्टर, इन्हें भी मिलेगी पदोन्नति

MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार 220 सीनियर तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर (Tehsildar Become Deputy Collector) और 173 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार (Tehsildar Will Get Promotion) देने वाली है. इतना ही नहीं आरआई (RI) को नायब तहसीलदार बनाने की प्रोसेस जारी है.

25 तारीख तक आ सकती है लिस्ट

सरकार ने इस संबंध में पहले ही फैसला लिया था. इसके बाद से ही फाइले बनने और घुमने का दौर शुरू हो गया था. हालांकि, अभी तक कोई आदेश या सूची जारी नहीं की जा सकती है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि 25 फरवरी तक इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इनकी सूची जारी की जा सकती है.

किसे मिलेगा प्रमोशन

220 ऐसे सीनियर तहसीलदार जिन्होंने वर्ष 1999 से 2008 के बीच में ज्वाइन किया था. हालांकि, उन उन अधिकारियों को इस प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा जिनके खिलाफ कीसी तरह की विभागीय जांच चल रही है. इसके साथ ही 173 नायब तहसीलदारों को भी तहसीलदार का प्रभार दिए जानें की फाइल अंडर प्रोसेस है.

नायब तहसीलदार बनेंगे तहसीलदार

तहसीलदारों का प्रमोशन होते ही उनकी खाली कुर्सी पर नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक चार्ज के साथ बैठाया जाएगा. इसकी भी फाइल डिप्टी कलेक्टर वाली फाइल के साथ ही दौड़ रही है. इनकी संख्या करीब 173 है. संभावना है कि इनकी भी लिस्ट डिप्टी कलेक्टर की लिस्ट के साथ ही आए.

RI बनेंगे नायब तहसीलदार

तहसीलदारों के प्रमोशन, नायब तहसीलदार को कार्यवाहक चार्ज दिए जाने की फाइलों के साथ ही राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार बनाने की प्रोसेस भी जारी है. अक्टूबर 2022 में इस संबंध में प्रस्ताव आया था. अभी प्रदेश में 1242 मंजूर नायब दहसीलदारों के पदों में से 504 पद खाली है. प्रमोशन और प्रभार के बाद इन खाली पदों की संख्या और बढ़ेगी, जिन्हें भरने के लिए RI को नायब तहसीलदार बनाया जाएगा.