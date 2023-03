MP Weather Forecast: एमपी में मौसम विभाग की चेतावनी, भोपाल, इंदौर समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather Forecast: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बीते कई दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. बारिश (Heavy Rain)ओलावृष्टि (Hailstorm) और आंधी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं. बारिश के साथ बिजली भी गिरते हुए देखी जा रही है. बिगड़े हुए मौसम ने न केवल किसानों की हालत खराब कर दी है. बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी बन गया है. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों को लेकर अलर्ट (Alert In Many District Of MP) जारी किया है.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 3 या 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा. अगर आज की बात करें तो शहडोल संभाग के जिलों के साथ-साथ छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, बैतूल में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है. इसके अलावा खंडवा और खरगोन जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के ज्यादातर हिस्सो में बारिश होगी. साथा ही साथ भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में कहीं कहीं बारिश के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है.

ओलावृष्टि से तबाही

पिछले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश भर में काफी ज्यादा तबाही मचाई है. ओले गिरने की वजह से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई. डिंडोरी, खरगोन खंडवा सहित कई जिले में ओलावृष्टि से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. यहां पर तेज आंधी का भी प्रकोप देखने को मिला जिसकी वजह से फसलें बर्बादी के कागार पर खड़ी हो गई हैं.

फसलें हुई बर्बाद

प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश औऱ ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. बिगड़े मौसम की वजह से रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. गेंहू और चने की फसल पूरी तरह पक गई थी बस कुछ ही दिन में उसे किसान काटने वाले थे ऐसे में हुई तेज बारिश के साथ आई आंधी ने पूरी तरह से फसलों को गिरा दिया. इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

