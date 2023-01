Nepal Aircraft Crash: नेपाल में 72 सीटों वाला यात्री विमान क्रैश, अब तक 40 शव मिले

Nepal Plane Crash: नेपाल के पोखरा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 72 सीटर यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. राहत व बचाव का कार्य जारी है. फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था. यति एयरलाइंस के इस विमान में 68 यात्री सवार थे. नेपाली मीडिया के माने तो इस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई है.

नेपाल के पीएम ने जताया दुख

पोखरा की इस दुखद घटना पर नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने दुख जाताया है. उन्होंने ट्वीट किया कि यात्रियों के साथ काठमांडू से पोखरा जा रही यति एयरलाइंस एएनसी एटीआर 72 की दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं. मैं सुरक्षाकर्मियों, नेपाल सरकार की सभी एजेंसियों और आम जनता से प्रभावी रेस्क्यू शुरू करने की अपील करता हूं.

A 72-seater passenger aircraft crashes on the runway at Pokhara International Airport in Nepal. Rescue operations are underway and the airport is closed for the time being. Details awaited. pic.twitter.com/Ozep01Fu4F

