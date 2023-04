IPL 2023: मैदान पर भिड़े नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन, गाली-गलौच तक पहुंच गई बात, देखिए Video

Mumbai indians vs kolkata knight Riders: आईपीएल 2023 में रविवार को मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच चल रहा है. ये टूर्मानेंट का 22वां मुकाबला है. मुंबई ने यहां टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है. वहीं इस मैच में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा (Nitish rana) और मुंबई के गेंदबाज शौकीन (hrithik shokeen) के बीच भिडंत हो गई. हालांकि बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

दरअसल 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा आउट हो गए. ऋतिक शौकिन की गेंद पर राणा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉग ऑन की बाउंड्री कैच आउट हो गए. जिसके बाद दोनों खिलाड़ी भिड़ गए. स्थिति इतनी बिगड़ी उंगली और बल्ला दिखाने से गाली-गलौच तक पहुंच गई.

#MIvsKKR #KKRvMI

Some heated words exchanged between nitish rana and Hrithik shokeen never seen him like this before pic.twitter.com/EmS8kDwnqJ — (@superking1815) April 16, 2023

बीच मैदान भिड़ गए राणा और शौकिन

सोशल मीडिया पर दोनों की लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही राणा आउट हुए वैसे ही ऋतिक की उनसे बहस हो गई. ऋतिक ने उन्हें आउट करने के बाद ऊंगली दिखाई तो राणा ने भी पलटकर बल्ला दिखाया. इस बीच बाकी खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया और राणा को बाहर भेजा.

वेंकटेश अय्यर ने मारा शतक

वेंकटेश अय्यर ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया है. वे कोलकाता के लिए शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. अय्यर से पहले ब्रैंडम मैकुलम ने 2008 के सीजन में सेंचुरी जमाई थी.

सोशल मीडिया पर वायरल

वहीं अब दोनों खिलाड़ियों की ये बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ट्वीट यूजर्स दोनों की लड़ाई पर ट्वीट कर रहे है.

एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली के लड़के और लड़ाई को लेकर उनका जुनून

क्या