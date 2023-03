Oscars 2023: भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं ऑस्कर अवॉर्ड्स? एक क्लिक में जानिए

Oscars awards 2023 Live streaming: दुनिया का सबसे लोकप्रिय अवॉर्ड शो ऑस्कर 2023 (oscar 2023) कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाला है. इस दिन का हर भारतीय को इंतजार था. क्योंकि इस बार आरआरआर (RRR) का गाना नाटू-नाटू (natu natu) समेत कई शॉर्ट्स फिल्मस को नॉमिनेशन में जगह दी गई है. इतना ही नहीं पठान फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकाण (Deepika Padukone) भी प्रेजेंटर के तौर पर उसमें हिस्सा ले रही हैं. शुक्रवार को वो इसमें भाग लेने के लिए रवाना हो गई है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब ऑस्कर अवॉर्ड की घोषणा होगी और भारत में इसे लाइव कैसे देख सकेंगे.

