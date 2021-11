रानी कमलापति के नाम पर होगा हबीबगंज स्टेशन का नाम, जानिए अंतिम गोंड शासक की कहानी

भोपालः उद्घाटन से पहले ही भारत के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है. नाम बदलने को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भी रख दिया है. परिवहन विभाग की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर करने की मांग की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मंजूर भी कर लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भारत के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. साध्वी प्रज्ञा और जयभान सिंह पवैया समेत कई बीजेपी नेताओं ने हबीबगंज का नाम बदलने की मांग की थी.

भोपाल की भाजपा सांसद (सांसद) प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जयभान सिंह पवैया ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की थी. हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने को कहा है और नाम बदलने का प्रस्ताव रख दिया. यह नाम बदलकर बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के फैसले के अनुसार भी है. भोपाल में पुनर्विकसित स्टेशन को 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है.

Newly developed Habibganj Railway Station shall offer world-class facilities.

Catch glimpses of swanky interiors of the station building. pic.twitter.com/OGSWC9SiqT

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 29, 2021