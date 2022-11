मध्य प्रदेश के दो स्टेशन बने Right to Eat Campus, भोपाल के इन 18 कैंपसों को मिला FSSAI का तमगा

Right to Eat Campus of Bhopal: मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के 18 कैंपसों को राइट टू ईट कैंपस घोषित किया गया है. ये सभी कैंपस FSSAI निरीक्षण में स्वच्छता, सफाई, हेल्दी खानपान के पैमाने पर खरे उतरें हैं.