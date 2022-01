सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को एक माह बाद भी नहीं भूल पाए हैं रणदीप हुड्डा, शेयर किया मजेदार वीडियो

पीतांबर जोशी/होशंगाबादः मशहूर फिल्म अभिनेता रणदीप हु्ड्डा एक माह बाद भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बिताए पलों को नहीं भूल पाए हैं. यही वजह है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की एक मजेदार वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में हुड्डा एक विशालकाय मालाबार गिलहरी के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं.

बता दें कि रणदीप हुड्डा बीते माह मध्य प्रदेश के मशहूर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमने आए थे. इस दौरान वह तीन दिनों तक अपनी टीम के साथ यहीं रुके थे. एक माह गुजर जाने के बादे भी रणदीप हुड्डा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के वन्य जीवन को नहीं भूल पा रहे हैं. रणदीप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की एक वीडियो शेयर की है. कुछ सेकेंड की इस वीडियो में रणदीप एक विशालकाय मालाबार गिलहरी से साथ दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान रणदीप ने गिलहरी के साथ एक सेल्फी भी ली.

Malabar Giant Squirrel “nanhi” spotted by JungleeHooda spotted by saroshlodhi lunching at Churna resthouse in Satpura tiger reserve wildrandeep pic.twitter.com/RmsUyIGwEW

— Randeep Hooda (RandeepHooda) January 12, 2022