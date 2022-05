Shani Jayanti 2022: शनि जयंती पर करें इन मंत्रों का जाप सभी रुके काम होंगे पूरे

Shani Jayanti 2022: अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि जयंती के अवसर पर आपको शनिदेव के कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए.