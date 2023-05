MP News: शाकाहारी लोगों के लिए शिवराज सरकार का फैसला, होटलों के लिए बनी सख्त गाइडलाइन

Guidelines For Cook Food In hotels: भोपाल (Bhopal) मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने शाकाहारी लोगों (Vegetarians) के लिए बड़ा फैसला लिया है. पूर्व सांसद की मांग के बाज पर्यटन विभाग (MP Tourism Department) ने होटलों में शाकाहारी और मांशाहारी खाना पकाने (Cook Veg Nonveg Food In hotels) को लेकर गाइड लाइन (Guidelines) जारी की है. इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

मंत्री के एक्शन के बाद आया आदेश

दरअसल अब मध्य प्रदेश की होटलो और रेस्टोरेंट्स में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक साथ नहीं बनाया जा सकेगा. ऐसा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर एक्शन के बाद हुआ है. इस संबंध में पर्यटन विभाग ने सभी होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को आदेशित कर दिया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर आदेशों का सख्ती से पालन नहीं किया जाती है तो होटलों पर कार्रवाई होगी.

पूर्व राज्यसभा सांसद ने की थी मांग

बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने पत्र लिखकर एक साथ वेज और नॉनवेज फूड बनाने पर नाराजगी जाहिर की थी. उन्होने सरकार से इसे रोकने की मांग की थी. जिससे शाकाहारी लोग थानें का स्वाद बिना किसी चिंता के ले सकें.

क्या है आदेश में ?

पर्यटन विकास निगम के आदेश में कहा गया है कि समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी-अपनी इकाइयों के किचन में वेज एवं नॉनवेज भोजन बनाने की अल-अलग सेक्शन रखे जाना सुनिश्चित करें. साथ ही FSSAI के मानक अनुसार फ्रीज, डी फ्रीज, चाकू, चोपिंग बोर्ड आदि भी प्रथक-प्रथक रखे. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

पूर्व सांसद ने जताया आभार

पर्यटन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद पूर्व सांसद ने मंत्री ऊषा सिंह का आभार दताया है. उन्होंने ट्वीट किया 'पर्यटन एवं संस्कृति केबिनेट मंत्री ऊषा ठाकुर ने पर्यटन विभाग की होटलों में शाकाहारी मांसाहारी भोजन बनाने की उपकरण सहित पृथक व्यवस्था का मेरा आग्रह स्वीकार कर 24 घंटे में आदेश जारी कर दिया. पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर का शाकाहारी समाज द्वारा आपका आभार धन्यवाद'.

