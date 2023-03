मध्य प्रदेश में Urdu Politics की एंट्री! BJP विधायक हटाना चाहते हैं ये शब्द; कांग्रेस ने बताया एक वर्ग पर निशाना

Urdu Politics On BJP MLA Resolution: मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के बीच उर्दू पर राजनीति शुरू हो गई है. बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया (BJP MLA Yashpal Sisodia) अशासकीय संकल्प (Non Official Resolution) के जरिए कुछ शब्दों को दंड संहिता (Penal Code) से हटाने की मांग कर रहे हैं. इसे नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह (Leader of Opposition Dr Govind Singh) वर्ग विशेष पर निशाना बता रहे हैं.