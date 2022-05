Vastu Tips: घर में नहीं टिक रहा पैसा, तो लगाएं ये पौधा, खूब होगी तरक्की

vastu tips for plants: अगर आप खूब पैसा कमा रहे हैं इसके बाद भी आपके रुपये पैसे में तरक्की नहीं हो रही है तो आज हम आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रहें हैं, जिसे घर पर लगाने से घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होने लगती है. साथ ही घर के किसी कार्य में रुकावट नहीं होती है.