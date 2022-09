Vastu Tips: गलती से किसी को न दें या लें ये 4 चीजें, हो जाओगे कंगाल

Do Not Give or Take 4 Things to Anyone: ऐसा कहा जाता है कि घर में कुछ चीजें ऐसी मौजूद होती है जो आपको ना किसी को देनी चाहिए और ना किसी से लेनी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति से इन चीजों का लेन-देन करते हैं तो आपका भाग्य उनके पास चला जाता है तो चलिए हम आपको ऐसी कुछ चीजें बताते हैं जो आपको किसी को नहीं देनी चाहिए.

झाड़ू देने से मां लक्ष्मी चले जाती हैं

आप अपने घर की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग करते होंगे.बता दें कि हमारे शास्त्र में कहा गया कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है.इसलिए गलती से भी अपने खास से खास लोगों को भी झाड़ू ना दें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी उसके घर में चले जाएंगी और आपके घर में पैसों की कमी हो जाएगी.साथ ही आर्थिक स्थिति बहुत हद तक खराब हो सकती है.इसलिए घर में कलह और पैसों की दिक्कत न हो इसलिए आप किसी को झाड़ू न दें.

पेन का लेन-देन न करें

लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कलम भी हमारी किस्मत बदल सकती है.आपको बता दें कि एक पेन आपका भाग्य लिखता भी है और बदलता भी है. कहा जाता है कि गलती से भी कलम नहीं बदलनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी को कलम दे देते हैं तो हमारा भाग्य उसके साथ बंट जाता है. इसलिए अगर आप अपनी कलम किसी को देते हैं तो उसे वापस ले लें. साथ ही आपको किसी से भी कलम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपको उस व्यक्ति का दुर्भाग्य प्राप्त होगा. इसलिए कहा गया है कि कभी भी पेन का लेन-देन न करें और अगर किसी कारणवश किसी को देना ही पड़े तो काम हो जाने के बाद अपना पेन वापस मांग लें और ऐसा करने में बिल्कुल भी न झिझकें.

नमक न दें

ऐसी मान्यता है कि आपको किसी को नमक नहीं देना चाहिए क्योंकि वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा और शुक्र ग्रह का संबंध नमक से है.जब आप किसी नमक देते हैं तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह दोनों कमजोर होने लगते हैं और इसी के चलते परिवार में गरीबी आ जाती है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है.बता दें कि इससे आपके परिवार के सदस्यों को एक-एक पैसे कमाने में बहुत समस्या होगी.

किसी को अपनी घड़ी न दें

वास्तु शास्त्रों के अनुसार अपनी घड़ी किसी को न दें क्योंकि अगर आप किसी को घड़ी देते हैं तो आपका भाग्य भी बंट जाता है और अगर आप किसी से घड़ी लेते हैं तो आप भी दूसरों के भाग्य में भागीदार बन जाते हैं.ऐसा माना जाता है कि हमारा अच्छा और बुरा समय घड़ी से जुड़ा होता है.घड़ी चाहे हाथ में पहनी हो या दीवार पर लटकी हुई हो, उससे कभी भी किसी को देना शुभ नहीं माना जाता है.