Viral Video: विराट कोहली को मिले दिल्ली के छोले-भटूरे, कोहली के रिएक्शन पर द्रविड़ मुस्कुराए, देखिए

Virat Kohli Chole bhature: दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस बीच विराट कोहली (virat kohli) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो खाने से जुड़ा हुआ है. गौरलतब है कि विराट कोहली को छोले भटूरे (Virat kohli chole bhature) खाना बेहद पसंद है. खासकर के उनके होमटाउन दिल्ली के मशहूर राम के छोले-भटूरे. वे जब भी दिल्ली आते हैं, इनका स्वाद जरूर चखते हैं.

अब मैच दिल्ली में हो और विराट कोहली छोले-भटूरे खाना भूल जाएं ऐसा कैसे हो सकता है. विराट कोहली का एक वीडियो इसी से जुड़ा वायरल हो रहा है. जिसमें वो छोले-भूटरे का ऑर्डर लेते हुए नजर आ रहे है.

Craze for King Kohli and Delhi's favourite Chole Bhature !! This is me For you @imVkohli #KingKohli #ViratKohli #ViratKohli pic.twitter.com/c4TSu3tU4B

— Gaurav Kalra (@daredevilgaurav) February 18, 2023