शाहरुख खान को धमकी देने वाला फैजान खान गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने रायपुर से पकड़ा

Shah Rukh Khan Threats: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने फैजान खान को रायपुर से गिरफ्तार किया है. फैजान पर शाहरुख खान से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. पुलिस ने फैजान को रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस फैजान को आज कोर्ट में पेश कर सकती है.

#WATCH | Chhattisgarh: Mumbai Police say, that they have detained a suspect from Raipur for issuing death threats against actor Shah Rukh Khan. The suspect is currently being questioned by Mumbai Police.

(Visuals from Pandri Police Station in Chhattisgarh where the suspect has… pic.twitter.com/bark49J3FS

— ANI (@ANI) November 12, 2024