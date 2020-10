केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर PM मोदी सहित इन नेताओं ने जताया दु:ख

भोपाल: केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज दिल्ली में निधन हो गया. वे 74 साल के थे. उनके निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह और मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने दु:ख जताया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा था. PM ने लिखा कि मेरे पास इस दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है. उनके निधन ने हमारे राष्ट्र के लिए एक शून्य छोड़ दिया है, जो शायद कभी नहीं भरेगा.

Working together, shoulder to shoulder with Paswan Ji has been an incredible experience. His interventions during Cabinet Meetings were insightful. From political wisdom, statesmanship to governance issues, he was brilliant. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020