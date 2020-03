सिंधिया के काफिले को रोकने की कोशिश, शिवराज का दावा - जानलेवा हमला हुआ, जांच की जाए

भोपाल: बीजेपी में शामिल होने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में विरोध जारी है. शुक्रवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद भोपाल में उन्हें काले झंडे दिखाए गए. सिंधिया देर शाम भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे. इसी दौरान एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए. सिंधिया के काफिले को रोकने की कोशिश भी की गई. हालांकि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने सिंधिया के काफिले को सुरक्षित निकाल लिया.

शिवराज चौहान ने लगाए गंभीर आरोप

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधिया पर जानलेवा हमला किया गया. उनकी गाड़ी पर कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसाए. शिवराज सिंह ने कहा कि मैं एमपी की कानून- व्यवस्था से हैरान हूं और मामले की जांच की मांग करता हूं.

Former Madhya Pradesh CM & BJP leader Shivraj Singh Chouhan: When such an incident can happen to Jyotiraditya Scindia, one can imagine how bad is the situation in the State. Is the govt which has lost the majority behind this? I demand an investigation into the incident. https://t.co/r7inYA2jxk

— ANI (@ANI) March 13, 2020