Aadhar card की डिटेल में करवाना है कुछ अपडेट, इस तरह घर बैठे कर सकेंगे बदलाव

भोपालः आधार कार्ड (aadhar card) आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरुरी दस्तावेज बन गया है. अगर आप घर से निकलते वक्त आधार कार्ड रखना भूल जाते हैं तो अक्सर आपके कई काम अटक जाते हैं. क्योंकि आधार कार्ड का इस्तेमाल सभी सरकारी और गैर-सरकारी कामों में किया जाता है. यहां तक कि अगर आप कोई सामान भी खरीदतें तो उसके लिए आधार कार्ड जरुरी होता है. इसलिए आधार कार्ड से संबंधित कुछ जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं.

अक्सर क्या होता है कि आधार कार्ड प्रिंट होते वक्त बहुत सी डिटेल प्रिंट होने से छूट जाती है. लेकिन हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं. जिनकी मदद से आप आधार कार्ड से जुड़ी सभी डिटेल ठीक करा सकते हैं.

(UIDAI) 12 भाषाओं में देता है जानकारी

आधार कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियां यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) 12 भाषाओं में उपलब्ध कराता है. यानि आप हिंदी और अंग्रेजी के साथ तेलुगू, मलयालम, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, तमिल, कन्नड, बंगाली भाषा में भी UIDAI पर आधार कार्ड से जुड़ी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं.

इस नंबर पर करना होगा कॉल

आधार कार्ड की डिटेल से जुड़ी जानकारी के लिए UIDAI ने टोल फ्री नंबर-1947 जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी सुविधा के हिसाब से आधार कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं. जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो कस्टमर आपको अपनी भाषा के हिसाब से कुछ टिप्स फॉलो करने के लिए कहेगा. जिन्हें फॉलो करने के बाद आपको आधार से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगे.

#Dial1947AadhaarHelpline

Call 1947 to know the status of your Aadhaar Enrolment. Keep your enrolment slip handy. You would need to enter your EID (Including date & time). This facility is also available online at: https://t.co/IijgmtTIvC or in your #mAadhaarApp pic.twitter.com/VNcBhMDQ7n

— Aadhaar (@UIDAI) February 4, 2021