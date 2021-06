'Flying Sikh' की अंतिम उड़ान! चंडीगढ़ अस्पताल में ली आखिरी सांस, दुख जताते हुए CM शिवराज ने कही यह बात

भोपालः भारतीय खेल जगत के 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह कोरोना से जंग जीतने के बाद जिंदगी से जंग हार गए. चंडीगढ़ के अस्पातल में उन्होंने शुक्रवार देर रात 11.30 बजे आखिरी सांस ली. लीजेंडरी धावक के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई हस्तियों ने दुख जताया.

PM मोदी और CM शिवराज ने जताया दुख

शुक्रवार देर रात मिल्खा सिंह के निधन की सूचना मिलते ही दुख का माहौल छा गया. PM नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के CM शिवराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेज उनके निधन पर दुख प्रकट किया. CM शिवराज ने कहा कि देश के लिए अद्भुत प्रदर्शन और करोड़ों के लिए जीत की प्रेरणा देने वाले मिल्खा सिंह हमेशा याद किए जाएंगे.

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28

Deeply saddened by the demise of India's pride,legendary 'The Flying Sikh' Milkha Singh Ji. My condolences to his family & fans. He will be remembered for his phenomenal grit & perseverance to bring glory to our nation. He will always remain an inspiration to all of us. Om Shanti

