MP के किसानों के लिए बड़ी खबर, बारिश से फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी मोहन सरकार!

MP Farmers News: मध्यप्रदेश में मौसम के बदलता मिजाज किसानों पर भारी पड़ रहा है. प्रदेश के कई स्थानों पर हुई जे बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी क्षति हुई है. खेतों में किसानों की गेहूं की फसल कटी हुई रखी है. इसमें पानी लगने से किसानों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है. वहीं सीएम CM यादव ने ओलावृष्टि और गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए है.

सीएम मोहन यादव ने दिया निर्देश

ओलावृष्टि और गेहूं खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रशासन को निर्देश दे दिए है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि किसी भी जिले में जनहानि, पशुहानि या किसी प्रकार का नुकसान होगा तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी. क्षतिपूर्ति करने के लिए मुआवजा दिया जाएगा, प्रदेश सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है.

VIDEO | Here’s what Madhya Pradesh CM Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) said on crop damage in the state due to untimely rains.

“I am serious about this matter. I have taken cognisance and had meetings with state officials in this regard. Our government is committed to the farmers.… pic.twitter.com/UJwM2oqI9o

