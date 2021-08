MP Flood: बाढ़ के हालात के बीच सीएम शिवराज ने मोदी-शाह से की बात, मिला हर संभव मदद का भरोसा

भोपाल": प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए आपात हालात से निपटने के लिए बचाव कार्य जारी है. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा कर बाढ़ से बने हालात की जानकारी भी दी है. गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश को राहत कार्यों के लिए पूरी मदद दी जा रही.

अमित शाह का ट्वीट

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मध्यप्रदेश के कुछ भागों में तेज बारिश व नदियों का जलस्तर बढ़ने से आयी बाढ़ के संबंध में मैंने सीएम शिवराज से बात कर स्थिति की जानकारी ली है. केंद्र की ओर से प्रदेश को राहत कार्यों के लिए पूरी मदद दी जा रही. इस कठिन घड़ी में मोदी सरकार प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है.

पीएम ने भी दिया मदद का भरोसा

वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि श्योपुर में कुछ स्थानों पर प्रभावित मोबाइल टॉवरों के कारण संपर्क करने में परेशानी आ रही है. ग्वालियर-गुना रेलवे ट्रैक बंद है. जिसे लेकर पीएम ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राहत एवं बचाव कार्य में प्रदेश की हरसंभव सहायता करेगी.

The Central Government is working closely with the Madhya Pradesh Government to assist those affected by heavy rainfall and flooding in parts of the state. I have spoken to CM @ChouhanShivraj and reviewed the situation. I pray for everyone’s safety and well-being.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 4, 2021