PM Kisan योजना के दो वर्ष पूरे, यहां जानें Scheme में हुए 5 बड़े बदलावों के बारें में

नई दिल्ली. PM Kisan: 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना को आज दो वर्ष पूरे हो गए. इस योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए देती है. किसानों को यह राशि तीन किश्तों में दी जाती है. अब तक मोदी सरकार इसकी 7 किश्त किसानों के खाते में भेज चुकी है. वहीं, 8वीं किश्त भी मार्च महीने में भेजने की तैयारी है.

'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना के दो वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश के सभी किसानों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से इन दो वर्षों में करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला. जिसकी वजह से हमें भी प्रेरणा मिल रही है.

इन दो वर्षों में योजना में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों को आपको भी जानना चाहिए. तो आइए हम आपको बताते हैं उन बदलावों के बारे में-

On this day, 2 years ago the PM-Kisan scheme was launched with an aim to ensure a life of dignity as well as prosperity for our hardworking farmers, who work day and night to keep our nation fed. The tenacity and passion of our farmers is inspiring. #KisanKaSammanPMKisan pic.twitter.com/ycaod6SP0T

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2021