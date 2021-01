टिम पेन तो गाली-गलौच पर उतारू थे, रविचंद्रन अश्विन ने सभ्य भाषा में बड़ी प्रेम से ली उनकी चुटकी

नई दिल्लीः ''मैं गाबा टेस्ट के लिए और इंतजार नहीं कर सकता. हम गाबा में आखिरी टेस्ट के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अश्विन.'' जब सडनी टेस्ट में भारत के लिए आर अश्विन मैच बचा रहे थे, तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टीम पेन ने उनको स्लेज करते हुए यही कहा था. उन्होंने भाषा की मार्यादा लांघते हुए अश्विन के लिए अपशब्द भी कहे थे. दरअसल, गाबा का मैदान भारत के लिए किसी दुस्वप्न और ऑस्ट्रेलिया के लिए उसके मजबूत किले की तरह है. यहां ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद कोई मैच हारा ही नहीं था, तो भारत आज तक एक भी मैच जीता नहीं था. इसी बात को लेकर टिम पेन ने अश्विन पर तंज कसा था.

अश्विन को "The Gabba" का डर दिखा रहे थे टिम पेन, भारत ने चूर-चूर कर दिया कंगारू कप्तान का घमंड

अब भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के गाबा में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 32 वर्षों का उसका अजेय रथ थाम दिया है. आर अश्विन इस टेस्ट मैच में चोटिल होने की वजह से नहीं खेल सके लेकिन वह टिम पेन को जवाब देना नहीं भूले. भारत के इस दिग्गज स्पिनर ने Tweet कर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन की चुटकी ली है.

Gabba “Yabba” what resilience that was from @Sundarwashi5 and @imShard . Nothing can beat Test and Sri Lanka continue to throw back some punches at Galle @RusselArnold69

अश्विन ने अपने ट्वीट में लिखा, ''गाबा से गुड इवनिंग. माफी चाहता हूं कि यह मैच नहीं खेल पाया. लेकिन शुक्रिया होस्ट करने के लिए और हार्ड वर्क के लिए. यह सीरीज हमें जिंदगी भर याद रहेगी.'' उन्होंने साथ में टिम पेन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टैग भी किया है. इस तरह अश्विन ने भाषा की मर्यादा भी कायम रखी है और टिम पेन को उनके कॉमेंट की याद भी दिला दी है.

Good evening from Gabba I am sorry I couldn’t play here but thanks for hosting us and playing some hard cricket during these tough times. We will remember this series forever @tdpaine36 @CricketAus

— Ashwin (@ashwinravi99) January 19, 2021