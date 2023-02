Viral Video: जब सांप को जिंदा निगल गया किंग कोबरा, नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो...

King Cobra VIral Video: किंग कोबरा सांप (King Cobra Snake) दुनिया का सबसे जहरीले सांपों में एक माना जाता है. कोबरा सांप (Cobra Snake) अगर किसी को काट लें तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है. अपने शिकार को मारने के लिए कई बार तो किंग कोबरा सांप जिंदा ही निगल जाता है. अब किंग कोबरा को किंग क्यों कहा जाता है. वो आप इस वीडियो को देख कर समझ जाएंगे.

आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा का प्रमुख खाना या शिकार दूसरे सांप ही होते हैं. वो सांप को एक झटके शिकार को हिलने का मौका भी नहीं देता है.

दूसरे सांप को बनाया शिकार

वैसे को किंग कोबरा को शिकार करते कम ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब ये शिकार करता है, तो अपने शिकार पर रहम नहीं करता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए कैसे वो सांप का शिकार कर रहा है. अचानक हुए हमले के कारण दूसरा सांप कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसपर हमला हो जाता है. किंग कोबरा के शिकार करने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

King cobra is hunting for another snake pic.twitter.com/8nsLfnnlIH

— मनीष Anand , Cardiac Pacemaker Expert (@ManeeshAnand1) February 14, 2022