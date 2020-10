महाराष्ट्र CM के खिलाफ टिप्पणी पर पुलिस के इस एक्शन से भाजपा खफा

नागपुर: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने में लगी है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और उनके बेटे आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार सीमत ठक्कर (Sameet Thakkar) को पुलिस ने जिस अंदाज में अदालत में पेश किया, उससे यह साफ हो जाता है कि राज्य सरकार लोगों में खौफ पैदा करना चाहती है. ताकि फिर कोई सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लिखने-बोलने का साहस न दिखा पाए.

पुलिस हिरासत में भेजा

सीमत को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और शुक्रवार को उन्हें नागपुर की अदालत में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें दो नबंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस मामले को लेकर भाजपा महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई है. खासकर जिस अंदाज में सीमत ठक्कर की पेशी हुई, उसकी पार्टी नेताओं ने कड़ी निंदा की है.

आतंकियों जैसा सलूक क्यों?

दरअसल, सीमत को जब अदालत में पेश किया गया तो उनके हाथ बंधे हुए थे. उनका चेहरा काले रंग के कपड़े ढांककर उन्हें अदालत में लाया गया. सीमत के परिवार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. उसका कहना है कि सीमत के साथ आतंकियों के जैसा व्यवहार क्यों किया गया? सीमत के भाई ऋषि ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके भाई के साथ आतंकियों जैसा सलूक किया. सीमत को ऐसे अदालत में लाया गया, जैसे कि किसी बड़े आतंकी को लाया जाता है.

Is @thakkar_sameet a terrorist, is he an animal, is he a danger to the nation that he’s being treated in this manner? This goes against every tenet of humanity. Irrespective of political views, it is completely unlawful & immoral.All of us should be raising our voice against this pic.twitter.com/tUkrktUPgF

— Varun Gandhi (@varungandhi80) October 30, 2020