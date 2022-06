Rajya Sabha Election Result: शिवसेना को झटका, महाराष्ट्र में इस बड़े नेता की हार; 3 सीटों पर जीती BJP

Maharashtra Rajya Sabha Election Result: 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुआ. महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के कारण मतगणना में करीब 8 घंटे की देरी हुई. इसके चलते नतीजे देर से आए. यहां बीजेपी और एमवीए गठबंधन के बीच बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. कांटे की टक्कर के बाद महाराष्ट्र के आखिरी नतीजों में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीत गए तो सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी (MVA) के घटक दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा.

इन चुनावों में शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार की हार से उद्धव ठाकरे की टीम को तगड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र में 6 सीटों पर आए नतीजों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई है. छठी सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी को झटका लगा. इस सीट पर बीजेपी के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया. धनंजय महाडिक को 41.58 और संजय पवार 39.26 वोट मिले.

#RajyaSabhaElection | Out of 6 seats in Maharashtra, BJP won 3 seats. Shiv Sena, Congress and NCP won one seat each

Shiv Sena's Sanjay Pawar has lost the election pic.twitter.com/MsnWSHvtCj

— ANI (@ANI) June 10, 2022