Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही एक्शन में आए मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर को इस टीम में नहीं मिली जगह

Congress Steering Committee: कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Karge) एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh), पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शामिल हैं. हालांकि, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर (Shashi Tharoor) को इस समिति में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा जी-23 के कई नेताओं को भी समिति में जगह नहीं दी गई है.

CWC के गठन तक काम करेगी संचालन समिति

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Karge) की अध्यक्षता में संचालन समिति में पार्टी की गतिविधियां चलेंगी, जब तक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) का गठन नहीं हो जाता है. बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, ताकि आसानी से नई समिति का गठन किया जा सके. हालांकि, पिछली सीडब्ल्यूसी के अधिकतर सदस्यों को समिति में बरकरार रखा गया है, जिसकी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद की गई.

सीडब्ल्यूसी (CWC) कांग्रेस का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है और संचालन समिति अब पार्टी के पूर्ण सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Karge) के निर्वाचन की पुष्टि तक सभी निर्णय लेगी, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस समिति प्रतिनिधि शामिल होंगे. पार्टी का सत्र अगले साल मार्च में होने की संभावना है.

खड़गे की समिति में इन नेताओं को मिली जगह

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Karge) की संचालन समिति में कुल 47 नेताओं को शामिल किया गया है. इसमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेग महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा एके एंटनी, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, पी चिदंबरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडेय, गाएखांगम, हरीश रावत, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, जितेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, ओमेन चैंडी, रघुबीर मीना, तारिक अनवर, ए चेल्ला कुमार, भक्त चरण दास, देवेंद्र यादव, पवन कुमार बंसल, प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, दिनेश गुंडु राव, हरीश चौधरी, एचके पाटिल, जय प्रकाश अग्रवाल, केएच मुनियप्पा, बी मानिकम टैगोर, मनीष चतरथ, मीरा कुमार, पीएल पुनिया, रंजनी पाटिल, रघु शर्मा, संजीव शुक्ला, सलमान खुर्शीद, शक्तिसिंह गोहिल, टी सुब्बिरामी रेड्डी, तारिक हामिद शामिल हैं.

