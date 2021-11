शॉर्ट्स पहनकर गया तो बैंक ने नहीं दी एंट्री, शख्स की इस शिकायत पर SBI ने दिया ये जवाब

कोलकाता: एक शख्स का दावा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक ब्रांच से उसे केवल इसलिए वापस लौटा दिया गया, क्योंकि उसने शॉर्ट्स (Shorts) पहन रखी थी. बैंक स्टाफ ने उससे फुल पैंट पहनकर आने को कहा. शख्स ने अब ट्विटर पर SBI से शिकायत करते हुए पूछा है कि क्या बैंक में आने वाले कस्टमर के लिए कोई ड्रेस कोड है? कोलकाता में रहने वाले आशीष के इस सवाल का बैंक ने जवाब भी दिया है.

Hey @TheOfficialSBI went to one of your branch today wearing shorts, was told that I need to come back wearing full pants as the branch expects customers to "maintain decency"

Is there some sort of an official policy on what a customer can wear and cannot wear?

— Ashish (@ajzone008) November 16, 2021